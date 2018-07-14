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Guti: ’ta oynamak isterdim

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Guti: Vodafone Park’ta oynamak isterdim
Beşıktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez ve kulübün Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Guti, uyum sürecinin çok iyi geçtiğini belirtirken, "'de çok rahattım ancak A takım düzeyinde görev almak çok cazip geldi. Şenol hoca gibi üst düzey bir isimle çalışmak çok güzel" ifadelerini kullandı. Guti ayrıca, "Futbolcu olarak 'ta oynamak isterdim. Ligin ilk maçında o heyecanı ve o coşkuyu hep birlikte paylaşacağız" dedi. Shakhtar maçında 11'de oynayan futbolcuları çalıştıran İlhan Mansız ise "Keşke ben de sahada olsaydım diye düşünmedim. Ancak, Love'la konuştum. Topun dibine girmek yerine uzak köşeye sert vurabilirdi. Tercih oyuncuların. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.
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Guti: Vodafone Park’ta oynamak isterdim
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