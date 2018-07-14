Guti: Vodafone Park’ta oynamak isterdim

Beşıktaş'ta
yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez ve İlhan Mansız
kulübün Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Guti, uyum sürecinin çok iyi geçtiğini belirtirken, "Real Madrid
'de çok rahattım ancak A takım düzeyinde görev almak çok cazip geldi. Şenol hoca gibi üst düzey bir isimle çalışmak çok güzel
" ifadelerini kullandı. Guti ayrıca, "Futbolcu olarak Vodafone Park
'ta oynamak isterdim. Ligin ilk maçında o heyecanı ve o coşkuyu hep birlikte paylaşacağız" dedi. Shakhtar maçında 11'de oynayan futbolcuları çalıştıran İlhan Mansız ise "Keşke ben de sahada olsaydım diye düşünmedim. Ancak, Love'la konuştum. Topun dibine girmek yerine uzak köşeye sert vurabilirdi.
Tercih oyuncuların. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.