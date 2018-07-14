Kanarya’ya bir yıldız adayı daha

ALTINORDU'DAN iki genç isim Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe
'nin gençlik operasyonu devam ediyor. Sarılacivertliler, Hollanda'nın ikinci lig takımı NEC Nijmegen'de forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu
'nu dün akşam İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birlikte Atatürk Havalimanına
gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Sarılacivertlilerin, genç oyuncu için kulübüne 1.4 milyon Euro bonservis ödeyeceği bildirildi.
Orta sahada oynayan Kadıoğlu, geçen sezon Nijmegen'de 39 maçta 8 gol attı.