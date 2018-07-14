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Kanarya’ya bir yıldız adayı daha

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Kanarya’ya bir yıldız adayı daha
ALTINORDU'DAN iki genç isim Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine bağlayan 'nin gençlik operasyonu devam ediyor. Sarılacivertliler, Hollanda'nın ikinci lig takımı NEC Nijmegen'de forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu dün akşam İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birlikte gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Sarılacivertlilerin, genç oyuncu için kulübüne 1.4 milyon Euro bonservis ödeyeceği bildirildi. Orta sahada oynayan Kadıoğlu, geçen sezon Nijmegen'de 39 maçta 8 gol attı.
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Kanarya’ya bir yıldız adayı daha
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