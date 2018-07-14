Majid Hosseini'nin pasaportuna el koydular

Trabzonspor
'un transferi için anlaşmaya vardığı Majid Hosseini ile ilgili yeni pürüzler ortaya çıktı. 22 yaşındaki stoperi Türkiye
'ye gelme konusunda ikna eden bordo- mavililer, Hosseini'nin kulübü Esteghlal ve İran Futbol Federasyonu
'yla ilgili sorunları aşamıyor. Fırtına, sözleşmesindeki maddeleri kullanarak yaklaşık 300 bin Euro'ya
bu transferi bitirmeye çılışırken, bu rakamlara oyuncusunu kaptırmak istemeyen Esteghlal kulübünün direncini kıramadı. İran Futbol Federasyonu ile ortak hareket
eden Esteghlal yöneticileri, futbolcunun pasaportuna el koydurtarak dün Türkiye'ye gelmesini engelledi. Hosseini'nin uçak biletini alan ve Trabzon'a bekleyen
bordo-mavili yönetim bu yeni gelişme sonrası girişimlerine farklı bir boyut katarak TFF
'yi devreye sokmaya hazırlanıyor. Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Hosseini transferi şu an için olmuyor. Karışık bir durum içerisindeyiz"
dedi.