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Majid Hosseini'nin pasaportuna el koydular

ile eden Esteghlal Kulübü, Majid Hosseini'nin pasaportuna el koydurdu. da Futbol Federasyonu’nu devreye sokmaya hazırlanıyor.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Majid Hosseini'nin pasaportuna el koydular
'un transferi için anlaşmaya vardığı Majid Hosseini ile ilgili yeni pürüzler ortaya çıktı. 22 yaşındaki stoperi 'ye gelme konusunda ikna eden bordo- mavililer, Hosseini'nin kulübü Esteghlal ve 'yla ilgili sorunları aşamıyor. Fırtına, sözleşmesindeki maddeleri kullanarak yaklaşık 300 bin Euro'ya bu transferi bitirmeye çılışırken, bu rakamlara oyuncusunu kaptırmak istemeyen Esteghlal kulübünün direncini kıramadı. İran Futbol Federasyonu ile eden Esteghlal yöneticileri, futbolcunun pasaportuna el koydurtarak dün Türkiye'ye gelmesini engelledi. Hosseini'nin uçak biletini alan ve Trabzon'a bekleyen bordo-mavili yönetim bu yeni gelişme sonrası girişimlerine farklı bir boyut katarak 'yi devreye sokmaya hazırlanıyor. Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Hosseini transferi şu an için olmuyor. Karışık bir durum içerisindeyiz" dedi.
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Majid Hosseini'nin pasaportuna el koydular
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