Mevcut takıma bakmalıyız! “Sayı vermek imkansız. Bu biraz da hangi transferleri başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza bağlı. Sınırlamalar nedeniyle işimiz kolay değil. Ben şu anda tamamen elimdeki kadroya odaklanıyorum”

"Kaç oyuncu almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Sayı vermek imkansız. Biraz da hangi transferleri başarı ile tamamlayacağımıza bağlı. Ben şu anda tamamen elimdeki oyuncu grubuna odaklanıyorum. Kim gelir, kim gider?.. Kafamdaki bir numaralı düşünce bu değil. Şu an için elimizdeki takıma yatırım yapmak zorundayız. Bu takımı Ağustos'ta oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlamalıyız" verdi. Philliph Cocu, şöyle devam etti:



YAŞA BAKMAM EN İYİ TAKIMI SAHAYA SÜRERİM

"Transferde işimiz kolay değil. Bazı sınırlamalar var, doğru kararları verebilmek için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda iki haftalık bir süreci geride bıraktık. İdmanlar zorlu geçiyor. Ancak bunun da ötesinde her oyuncunun maçlarda dakika alması önemli. Genç futbolcuların A takımda oynayacak kadar iyi olduklarını ispatlamaları gerekiyor. Ben kesinlikle yaşa bakmıyorum, en iyi takımı sahaya sürmek istiyorum."



? JANSSEN DÖNÜYOR

Kanarya, Vincent Janssen transferini bitiriyor. Teknik direktör Cocu, Janssen'i takımda görmek istediğini Comolli'ye iletti. F.Bahçe'ye dönm



ALTYAPIYA BADİA

Fenerbahçe'nin futboldaki yapılanması sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp altyapının başına da son olarak Antalyaspor'da görev alan David Badia'yı getirdi. 44 yaşındaki İspanyol antrenör Barcelona'nın altyapısı La Masia'da da uzun yıllar çalışmıştı.



FERDİ RESMİ İMZAYI ATTI

Fenerbahçe, yeni transferi 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ile mukavele imzaladı. Sözleşmenin 4 yıllık olduğu öğrenildi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, İsviçre kampında gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı, özellikle transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam,sorusuna, "Sayı vermek imkansız. Biraz da hangi transferleri başarı ile tamamlayacağımıza bağlı. Ben şu anda tamamen elimdeki oyuncu grubuna odaklanıyorum.Şu an için elimizdeki takıma yatırım yapmak zorundayız. Bu takımı Ağustos'ta oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlamalıyız" verdi. Philliph Cocu, şöyle devam etti:"Transferdeişimiz kolay değil. Bazı sınırlamalar var, doğru kararları verebilmek için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda iki haftalık bir süreci geride bıraktık. İdmanlar zorlu geçiyor. Ancak bunun da ötesinde her oyuncunun maçlarda dakika alması önemli. Genç futbolcularınBen kesinlikle yaşa bakmıyorum, en iyi takımı sahaya sürmek istiyorum."Kanarya, Vincent Janssen transferini bitiriyor. Teknik direktör Cocu, Janssen'i takımda görmek istediğini Comolli'ye iletti. F.Bahçe'ye dönm Antalya diğini her fırsatta dile getiren Hollandalı yıldız geçen sezonki gibi Tottenham'dan 1 sene kiralanacak.Fenerbahçe'nin futboldaki yapılanması sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp altyapının başına da son olarak Antalyaspor'da görev alan David Badia'yı getirdi. 44 yaşındaki İspanyol antrenör Barcelona'nın altyapısı La Masia'da da uzun yıllar çalışmıştı.Fenerbahçe, yeni transferi 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ile mukavele imzaladı. Sözleşmenin 4 yıllık olduğu öğrenildi.