Mevcut takıma bakmalıyız!

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Cocu, İsviçre kampında gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı, özellikle transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Kaç oyuncu almayı düşünüyorsunuz?"
sorusuna, "Sayı vermek imkansız. Biraz da hangi transferleri başarı ile tamamlayacağımıza bağlı. Ben şu anda tamamen elimdeki oyuncu grubuna odaklanıyorum. Kim gelir, kim gider?.. Kafamdaki bir numaralı düşünce bu değil.
Şu an için elimizdeki takıma yatırım yapmak zorundayız. Bu takımı Ağustos'ta oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlamalıyız" verdi. Philliph Cocu, şöyle devam etti: YAŞA BAKMAM EN İYİ TAKIMI SAHAYA SÜRERİM
"Transferde
işimiz kolay değil. Bazı sınırlamalar var, doğru kararları verebilmek için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda iki haftalık bir süreci geride bıraktık. İdmanlar zorlu geçiyor. Ancak bunun da ötesinde her oyuncunun maçlarda dakika alması önemli. Genç futbolcuların A takımda oynayacak kadar iyi olduklarını ispatlamaları gerekiyor.
Ben kesinlikle yaşa bakmıyorum, en iyi takımı sahaya sürmek istiyorum." ?JANSSEN DÖNÜYOR
Kanarya, Vincent Janssen transferini bitiriyor. Teknik direktör Cocu, Janssen'i takımda görmek istediğini Comolli'ye iletti. F.Bahçe'ye dönmAntalya
diğini her fırsatta dile getiren Hollandalı yıldız geçen sezonki gibi Tottenham'dan 1 sene kiralanacak. ALTYAPIYA BADİA
Fenerbahçe'nin futboldaki yapılanması sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp altyapının başına da son olarak Antalyaspor'da görev alan David Badia'yı getirdi. 44 yaşındaki İspanyol antrenör Barcelona'nın altyapısı La Masia'da da uzun yıllar çalışmıştı. FERDİ RESMİ İMZAYI ATTI
Fenerbahçe, yeni transferi 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu ile mukavele imzaladı. Sözleşmenin 4 yıllık olduğu öğrenildi.