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"Onyekuru, Ndiaye gibi iz bırakacak"

’yu ’a tanıdık bir isim getirdi. Badou Ndiaye’nin 16 milyon Euro’ya ’ye satılmasını sağlayan , sarı-kırmızılı takımın yeni i Onyekuru’nun da menajeri.

Giriş Tarihi: 15.7.2018 17:31
Onyekuru, Ndiaye gibi iz bırakacak

SABAH'a sürecini anlatan Davila, "Kolay olmadı çünkü Henry'nin çok talibi vardı. Sadece Avrupa'dan değil Türkiye'deki diğer büyük takımlardan da teklifler aldık. Ancak doğru tercihin olduğuna inandık. Badou'yu getirdiğimizde kimse onun 6 ayda rekor kırıp satılacağını tahmin edemezdi. Göreceksiniz Henry de Badou (Ndiaye) gibi Galatasaray'a çok katkı yapacak ve iz bırakacak" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün gündeminden düşmeyen Badou Ndiaye ve 'nın da menajerliğini yapan , "İki oyuncuya da çok ciddi teklifler geliyor ama şunu söyleyebilirim ki hem Badou hem de Ahmed Musa Türkiye'de oynamayı çok istiyorlar" şeklinde konuştu.

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"Onyekuru, Ndiaye gibi iz bırakacak"
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