"Onyekuru, Ndiaye gibi iz bırakacak"

SABAH'a transfer sürecini anlatan Davila, "Kolay olmadı çünkü Henry'nin çok talibi vardı. Sadece Avrupa'dan değil Türkiye'deki diğer büyük takımlardan da teklifler aldık. Ancak doğru tercihin Galatasaray olduğuna inandık. Badou'yu getirdiğimizde kimse onun 6 ayda rekor kırıp satılacağını tahmin edemezdi. Göreceksiniz Henry de Badou (Ndiaye) gibi Galatasaray'a çok katkı yapacak ve iz bırakacak" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün gündeminden düşmeyen Badou Ndiaye ve Ahmed Musa'nın da menajerliğini yapan William Davila, "İki oyuncuya da çok ciddi teklifler geliyor ama şunu söyleyebilirim ki hem Badou hem de Ahmed Musa Türkiye'de oynamayı çok istiyorlar" şeklinde konuştu.

