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Dirar 'ye "renk" kattı!

Yeni sezona İsviçre'de yaptığı kamp ile hazırlanan 'de takıma katıldı. Faslı futbolcu sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 16:26
Dirar Fenerbahçe'ye renk kattı!

İsviçre'nin Lozan kentinde hazırlıklarına devam eden , günün ilk çalışmasını basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman yükleme ve dayanıklılık çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giydiği için sonrasında 3 hafta izinli olan , takımın İsviçre kampına dün akşam katıldı. Saçlarını sarıya boyatan ve takıma yeni dahil olan oyuncularla tanışan Dirar, arkadaşlarıyla şakalaştı. Dirar, bu sabah yapılan idmanda takımla çalışmalara başladı.

TAKIM GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ

Fenerbahçe'de her gün idmanlarda ölçümler yapılıyor. Sarı-lacivertli teknik ekip, bütün futbolcuların anlık tespitlerini yaparak rapor hazırlıyor. Teknik direktör Phillip Cocu, iletilen raporlara göre oyunculara bireysel olarak uyarılarda bulunarak takımın daha iyi olması için elinden geleni yapıyor. Yapılan hız ve mesafe gibi ölçümlerin geçtiğimiz seneye göre daha iyi olduğu teknik ekip tarafından tespit edildi.

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Dirar Fenerbahçe'ye "renk" kattı!
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