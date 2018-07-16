İşte Galatasaray'ın Badou Ndiaye planı

Bonservis harcaması yapamayan Galatasaray kiralama yoluyla eski oyuncusu Ndiaye'nin transferini bitirmeye çalışacak. Donk ile sözleşme yenileyen ve Ndiaye'nin 3 milyon Euro'yu bulan ücretini karşılamaya hazır olan sarıkırmızılılar 16 milyon Euro'ya sattıkları oyuncu için İngiliz Stoke City'ye kiralama bedeli ödemek istemiyor. İngiltere'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona eriyor ve imza için 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray yönetimi tok alıcıyı oynayarak bunu avantaja çevirmenin hesaplarını yapıyor.

DÜNYA KUPASI, STOKE CİTY'NİN HAYALLERİNİ YIKTI

Devre arasında Ndiaye'ye 16 milyon Euro yatırım yapan İngiliz ekibinin Dünya Kupası hayali suya düştü. Rusya'da yeterli süreyi alamayan Senegalli yıldızın piyasası çok azalmıştı. Stoke cephesi yine de Premier Lig kulüplerinden gelecek olası teklifleri Ağustos ayına kadar bekleme kararı aldı ancak bir alt ligde Badou Ndiaye'nin yıllık ücretinin fazlalığı problem olacak.

İLK TERCİHİ GALATASARAY

Stoke City ile alt ligde oynamak istemeyen Ndiaye'nin menajeri William Davila, Etebo'yu İngiliz ekibine getirdi. Sarı-kırmızılı kulübü iyi bilen Ndiaye İstanbul'u sevdiği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Galatasaray'a dönmek istiyor.