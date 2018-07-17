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Avrupa'ya taraftar götürmeyecek

, UEFA 'nde deplasman maçlarına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 16:11
Beşiktaş Avrupa'ya taraftar götürmeyecek

Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir.

Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA 'nde de temsil edecek.

Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir.

Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz.

UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz.

UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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