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Son dakika: , Mitroviç'i Brugge'e sattı

savunma oyuncusu Matej Mitroviç'i 3,9 milyon Euro'ya 'e sattı...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 14:04
Son dakika: Beşiktaş, Mitroviç'i Brugge'e sattı

, 1.5 sezon önce 4.2 milyon Euro bedel ile kadrosuna kattığı Hırvat stoper 'i Belçika takımı 'e satıyor.

Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresini C.Brugge takımında kiralık geçiren Mitrovic, burada başarılı olmuş ve Belçika takımı tarafından bonservisi satın alınmak istenilmişti. Brugge'ün 3.9 milyon Euro olan satın alma bedelini kabul ettiği ve resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.

Mitrovic, kendisi için ödenen ve yoğun eleştirilere sebep olan 4.2 milyon Euro bonservis bedelini, kiralık ücreti olarak kazandırdığı 400 bin Euro'nun yanı sıra bonservisi için alınacak 3.9 milyon Euro ile beraber karşılamış oldu.

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Son dakika: Beşiktaş, Mitroviç'i Brugge'e sattı
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