İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi

Geçen yaz transferde bombaları patlatan Galatasaray, yeni yıldızlarıyla şampiyonluk hedefine ulaştı ancak bu sevinci uzun sürmedi. Şampiyonlar Ligi için takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, hem elde edilen şampiyonluk hem de UEFA yüzünden hareket edemez duruma geldi. Zira Şampiyonlar Ligi fırsatı yüzünden takımdan ayrılmak isteyen yok. UEFA'nın maddi şartları da yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.

KİRADAN UÇAK BİLETİNE KADAR ÖDEME

SARI-KIRMIZILI kulübün yüksek bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satması gerek. Talipleri olan oyuncular ise Galatasaray'daki ev kirası, şoförlü araç, uçak biletleri gibi ekstraları bile içeren sözleşmelerinden memnunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları için de ayrılmak istemiyorlar. Belhanda- Feghouli ikilisi kendileriyle ilgilenen Katar kulüplerine olası teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını söyledi. Rodrigues, Galatasaray'da kazandığı 1.35 milyon Euro'yu öneren Newcastle'a gitmeyeceğini bildirdi.

EMRE'YE KARŞILIK TOLGA VE 2 MİLYON EURO!

TRANSFERİ düşünülen Trezeguet ve Emre Akbaba için kulüpleri Kasımpaşa ile Alanyaspor yüksek bonservis bedeli talep ediyor. Sarıkırmızılı yönetim fiyatı düşürmek için Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'u önerse de bu hamle sonuç vermiyor. Çünkü bu ikiliye yıllık 2 milyon Euro verecek takım yok. Son olarak Eren'in kesin olarak ayrılmayacağını belirtmesinin ardından Galatasaray, Alanyaspor'a 2 milyon Euro artı Tolga'yı önerdi. Alanya ekibi prensipte bunu kabul etti ama Tolga'nın yıllık 2 milyon Euro'luk ücretini yüzde 50-50 ortak ödemek şartıyla. Galatasaray cephesi de şimdi bunu değerlendiriyor.

G.Saray dün ikinci kamp için Zürih'ten, Montrö'ye geçti. Akşamki idman sonrasında ise Terim taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

TERİM: HÜCUM EDENLER KAZANIR

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, İnstagram TV'de Dünya Kupası'ndaki 'Önce gol yememe' üzerine kurulu futbol anlayışını eleştirdi. Terim, "Kim ne kurarsa kursun sonuçta daima hücum oynayanlar, futbol oynamayı arzu edenler kazanacaktır. Defans oynamak bir sanattır ama bunu konuşmuyorum. Gol yememe, futbolu çirkinleştirme üzerine konuşuyorum. Zaten dünyada bunun alıcısı da yok. Tribünde ve TV başındaki futbolseverlerde görüyoruz bunu" dedi.

FENERBAHÇELİLER DESTEK VERDI

Terim'in hücum futbolu ile ilgili sözlerine sürpriz bir destek geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, ezeli rakiplerinin teknik direktörünün açıklamalarını paylaşırken, lehte yorumlarda bulundular. Bu yorumlarda geçen sezon oynattığı futbolla eleştirilen teknik direktör Aykut Kocaman'a eleştiriler de dikkat çekiciydi.

ELDE KALDI

Geçen sezon Terim'in gelmesiyle performansı artan Rodrigues, sarıkırmızılı takımın transferdeki en büyük güvencesiydi. Ancak teklifleri maddi anlamda yeterli bulmayan Rodrigues de kalmaya karar verince bütün planlar bozuldu.

MURAT ÖZBOSTAN DİYOR Kİ

Geçen sezon eski başkan Dursun Özbek, "Uçaklar inmeye başlayacak" dediği zaman taraftar büyük heyecan yaşamış ve aşka gelmişti. Bu kadar maliyetli bir kadro kurulurken her şey iyi ve güzeldi. Şimdi bunu baş ağrısı olarak görmemek lazım. UEFA ile yaşanan tablo göz göre geldi. Bol sıfırlı sözleşmeler yapılırken de bu futbolculardan beklenen tek şey sportif başarıydı. Bu da geçen sezon gerçeğe dönüştü. Sonuçta G.Saray transfer yapamıyor adam da satamıyor. O zaman eldeki malzeme ile yola devam edilecek. Yapacak bir şey yok.

ERTAÇ TAMAM AMA...

Galatasaray'da yedek kaleci transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. SABAH'ın 21 Haziran'da sarı-kırmızılı takıma yazdığı Yeni Malatyasporlu Ertaç Özbir'le anlaşıldı. Ertaç'ın bonservisi 1 milyon TL... G.Saray'ın istediği bir diğer isim Erce Kardeşler için Altınordu 2 milyon TL'lik bonserviste indirime gitmezse Ertaç, Muslera'nın yedeği olacak.