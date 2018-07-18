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3 büyükler onun peşinde:

Futbol hayatını 'da sürdüren Trabzonlu , , ve 'ın listesine girdi.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 15:47
3 büyükler onun peşinde: Halil İbrahim Dervişoğlu

'nın kadrosunda bulunan ve geçen sezonu 3. Lig seviyesi olan Tweede Divisie'de rezerv takımla geçiren ancak başarılı performansı ile bu yaz A Takıma alınan , in yeni gözdesi...

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY İSTİYOR

18 yaşındaki genç forvet geçen yıl Sparta Rotterdam II ile, ligde çıktığı 26 maçta 21 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. U19 Takımıyla da maçlara çıkan ve o maçlarda da 10 gol atan Halil İbrahim'e başta olmak üzere ve da talip oldu.

BONSERVİSİ 1,5 MİLYON EURO

FFP kıskacı nedeniyle genç oyunculara yönelen kulüplerin oyuncuyu kadrosuna katmak için yarış halinde olduğu belirtildi. Sparta tarafının ise henüz resmi teklif almadığı ancak bonservisini 1,5 milyon Euro olarak belirlediği vurgulandı.

U19 MİLLİ TAKIMINDA DA OYNUYOR

Öte yandan U19 Milli Takımında da oynayan Halil İbrahim'in Sparta A Takımı tarafından sezon öncesi kampına alınmasından dolayı Avrupa Şampiyonası'na katılamadığı öğrenildi. 'de de Fadon, Sancho ve Sessegnon gibi yıldızlar kulüp takımlarının kamplarına alındıkları için şampiyonaya katılamamıştı.

HER YAZ TRABZON'DA

Aslen Trabzonlu olan Halil İbrahim, uzun süredir yaz tatillerini de bu şehirde yapıyor ancak oyuncu 'un gündemine henüz gelmedi. Genç futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu da eski futbolcu. Baba Dervişoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, hayalinin oğlunu Trabzonspor formasıyla görmek olduğunu söylemişti. Geçen yıl küme düşen takımının son hafta maçlarına da çıkan Halil İbrahim o dönem takımı çalıştıran 'ın gözdesiydi.

A TAKIMA ADVOCAAT ALMIŞTI

Advocaat oyuncunun A takımdaki ilk performansı için övgü dolu sözler sarf etmişti: "Diğer futbolcularımızdan da beklediğimiz karakteri Halil İbrahim Dervişoğlu sahaya yansıttı. Beni etkileyen tek isimdi diyebilirim"

HABER: Serkan AKKOYUN

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3 büyükler onun peşinde: Halil İbrahim Dervişoğlu
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