Beşiktaş stoper satışından para bastı

Dünya Kupası finali oynayan ve birçok otorite tarafından iyi bir turnuva geçirdiği için piyasasını katladığı düşünülen Domagoj Vida, gündemdeki yerini korurken, Beşiktaş sessiz sedasız bir şekilde başka stoperinden para kazandı. Transfer dönemi başında Çin ekibi Guangzhou RF'ye 4.5 milyon Euro karşılığında Dusko Tosic'i satan siyah-beyazlı yöneticiler, Club Brugge ile yaptığı pazarlıkların sonuna geldi ve Mitrovic'i 3.75 milyon Euro karşılığında Belçika ekibine verdi. Beşiktaş, daha önce altyapısından çıkardığı Atınç Nukan için Almanya'nın önemli ekibi RB Leipzig'den bonuslar dahil 6 milyon Euro almıştı. Ayrıca bir başka Çin ekibi Hebei China, Ersan Gülüm için Beşiktaş'a 7 milyon Euro ödemişti. Geçen sezon başında Lyon'a 8 milyon Euro karşılığında giden Marcelo ile birlikte siyah-beyazlıların stoper satışlarından son 3 yılda elde ettiği bonservis geliri 29.25 milyon Euro'yu buluyor.

İŞTE SATILAN STOPERLER

Ersan Gülüm (7 milyon Euro)

Atınç Nukan (6 milyon Euro)

Marcelo (8 milyon Euro)

Dusko Tosic (4.5 milyon Euro)

Matej Mitrovic (3.75 milyon Euro)

METİN TEKİN DİYOR Kİ

Ersan'la başladı Beşiktaş göndermeye. Ersan kullanılan bir oyuncuydu. Marcelo oynayan ve fayda sağlayan oyuncularından biriydi. Bu satışlar tabii ki gelir için, sportif yetersizlikten veya başarızlıktan değil. Mitrovic, kullanılan bir oyuncu değildi. Beşiktaş, kullanmadığı bir oyuncudan 4 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde edecek. Dediğim gibi bir fayda sağlayan oyuncudan gelir elde etmek var bir de oynatmadığı oyuncudan gelir etmek. Beşiktaş'ın son 3-4 sezonuna baktığımızda tüm satışların neredeyse stoper mevkiinden olduğunu görüyoruz. Herhalde Beşiktaş'ın stoper arayışları da olacaktır.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Tosic ve Mitrovic satışları, Talisca'nın ayrılması ve Dünya Kupası'nda oynayayan isimlerin tatilde olması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. 26 Temmuz'da Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılarda sistem henüz netleşmedi. Güneş eksikler nedeniyle sistemi ve takımı kurmakta zorlanıyor. Başarılı teknik adamın stoperde Necip-Medel ikilisini kullanacağı, maçlar sonrasında ise en az iki stoper istediği belirtiliyor.