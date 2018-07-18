İşte Galatasaray'ın Herny Onyekuru planı

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru sarı-kırmızılı takıma ısınmaya başladı. Dünkü idmanda dar alanda yapılan çift kale maça attığı 6 golle damgasını vuran ve iki şutu da direğe takılan Onyekuru, Fatih Terim ve yardımcılarından tam not aldı. İşte teknik heyetin 21 yaşındaki Nijeryalı genç yetenekle ilgili görüşleri:

1- Topsuz alanda çok hızlı. Bu özelliği ile geçen sezon zorlandığımız deplasman maçlarında çok işimize yarayacak.

2- Geçen sezon Gomis'e sadece Rodrigues yardımcı oldu. Onyekuru skor olarak katkı yapacak. Hem Gomis'i besleyecek hem de Gomis'in arkasında ikinci forvet görevini üstlenecek.

3- "Rodrigues'ten daha hızlı" olarak tanımlanan Onyekuru top tekniği ve pas kalitesi hücum hattında fark yaratacak.

Teknik heyet, Rodrigues'le kıyaslama yaptığında Onyekuru'yu topsuz alandaki hızı ile ön plana çıkarsa da Nijeryalı yıldız takım içinde asıl Belhanda-Feghouli ikilisi için tehdit! Fatih Terim özel olarak görüştüğü ve "Senin sezonun olacak" diyerek motive ettiği Rodrigues'i ilk 11'den kesmeyi düşünmüyor.

FATİH TERİM 'VAR' DEDİ!

Galatasaray idmanında çift kale maça, teknik direktör Fatih Terim'in 'VAR' işareti damga vurdu. Bafetimbi Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına Fatih Terim müdahale ederek, "VAR" işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Garry Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.

RAKİP PSV

Galatasaray, bugün PSV Eindhoven ile TSİ 20.00'de, 21 Temmuz Cumartesi günü ise Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçları oynayacak.