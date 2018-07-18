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, 'a transfer olmak istiyor

’nun 100 ekiplerinden ’e transfer olmasının ardından İtalya medyasından gündem yaratacak bir iddia geldi. Buna göre ekiplerinden forması giyen Fransız oyuncu , ’a gitmek istiyor.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 21:08
Paul Pogba, Juventus'a transfer olmak istiyor

İtalyan medyası, ekiplerinden 'da forma giyen 'nın 'a dönmek istediğini iddia etti.

Tuttosport'un haberine geçtiğimiz sezon yönetimindeki Manchester United'da gösterdiği istikrarsız performansla eleştiri oklarının hedefine yerleşen 25 yaşındaki oyuncu Juventus'a dönmeyi kafasına koydu.

2012 yılında Juventus tarafından bonservis bedeli ödemeden transfer edilen yıldız oyuncu burada geçirdiği 4 sezonun ardından 2016'nın yaz ayında 105 milyon Euro karşılığında Manchester United tarafından transfer edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Manchester United ligi 81 puanla ikinci sırada tamamlarken Pogba 32'si ilk 11'de olmak üzere 36 maçta forma giydi. Bu maçlarda 6 gol atan yıldız oyuncu 12 de asist yaptı.

Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Pogba ile İtalyan ekibinin Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın da iletişime geçtiği iddia ediliyor.

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Paul Pogba, Juventus'a transfer olmak istiyor
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