Fenerbahçe Fulham’a patladı

Fenerbahçe
İsviçre'nin Lozan kentindeki kampı dün İngiliz ekibi Fulham'la oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı. Türkiye'de İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan, İsviçre ekibi Lozan'a 2-1 yenilen
sarı-lacivertliler, 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Kanarya'nın gollerini 28. dakikada Giuliano, 42'de Hasan Ali ve 75'te Ozan Tufan
attı. Giuliano şık bir topuk vuruşuyla topu ağlara gönderirken, Ozan Tufan 30 Ekim 2017'den sonra ilk kez gol atma sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan yeni transferi Barış, 65'te Aatif'ın yerine oyuna girerken, Ferdi ise 78'de Alper'in yerine görev aldı. Eljif ilk 11'de sahaya çıkarken yerini 84'te Salih Uçan
'a bıraktı. FULHAM-FENERBAHÇE: 0-3
GOLLER:
Giuliano (28), Hasan Ali (42), Ozan (75) FULHAM:
Rodak (Dk.65 Bettinelli), S.Sessegnon (Dk.65 Christie), Jenz (Dk.77 Le Marchand), Djalo (Dk.65 Odoi), Fossey, O'Riley (Dk.82 Francois), Cisse (Dk.65 Cairney), Kebano (Dk.65 Kamara), Torre (Dk.78 Johanssen), Thorsteinsson (Dk.65 R.Sessegnon), Kait (Dk.65 Fonte) FENERBAHÇE:
Volkan (Dk.46 Kameni), Hasan Ali (Dk.46 İsmail), (Dk.86 Serhat), Skrtel (Dk.83 Samed), Neustadter, Isla (Dk.46 Şener), Souza, M.Topal (Dk.65 Ozan), Aatif (Dk.65 Barış), Eljif (Dk.84 Salih), Alper Potuk
(Dk.78 Ferdi), Giuliano
? ACİL KODUYLA BULETSA ÖNERİSİ
FenerbahçeSportif Direktörü Comolli'nin Finlandiya'da devam eden U-19 Avrupa şampiyonasına gönderdiği scout'ından "acil" mesajı geldi… Ukrayna'nın turnuvanın favorilerinden Fransa'yı 2-1 yendiği maçı izleyen kişi, Serhiy Buletsa ismini verdi. Dinamo Kiev forması giyen 1999 doğumlu oyuncuyu Modric'e benzettiğini, D.Kiev'in altyapısında oynayan 10 numara için hemen temasa geçilmesi gerektiğini söyledi.