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'dan 'na para cezası

içlerinde 'nun da bulunduğu 6 kulübe çeşitli para cezaları verdiğini açıkladı. Bu doğrultuda Mersin ekibine 20 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 19:31
FIFA'dan Mersin İdmanyurdu'na para cezası

, aralarında 'nun da bulunduğu 6 kulübe çeşitli para cezaları verdiğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, finansal görevlere uygunluğu garantiye almaya yönelik çalışmalar kapsamında 6 kulübe para cezası verildiği, bu kulüplerin belirli vadeler zarfında sorumluluklarını yerine getirmediği durumda puan silme ve transfer yasağı gibi cezalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Açıklamada, Mersin İdmanyurdu'na 20 bin İsviçre frangı para cezası verildiği ve kulübün bu parayı 60 gün içinde ödemediği durumda 6 puan silme ile 2 yıl transfer yasağı cezası alacağı kaydedildi.

FIFA ayrıca, Katar'dan El Arabi ile El Kharaitiyat, Mısır'dan Zamalek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Jazira ve Rusya'dan FC Kuban takımlarına da benzer cezalar verdi.

Bir dönem Süper Lig'de boy gösteren Mersin İdmanyurdu, son olarak tarafından Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmüştü.

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FIFA'dan Mersin İdmanyurdu'na para cezası
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