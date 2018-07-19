Galatasaray’a PSV'den erken uyarı

İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçında FC Wil'i 1-0 yenen Galatasaray
ikinci sınavında Hollanda şampiyonu PSV'ye 3-1 kaybetti. Orta sahada Donk- Fernando-Selçuk üçlüsü ile maça başlayan sarı-kırmızılılar topun ve oyunun hakimiydi ancak yaş ortalaması yüksek Aslan karşısında pozisyonları PSV buldu.
Hollanda ekibi 41.dakikada Steven Bergwijn'in sol çaprazdan sağ köşeye attığı golle öne geçti. Maicon-Ahmet Çalık savunma arkasına rakiplerini kaçırmaya devam ederken,
PSV 59'da Malen ile 2-0'ı buldu. Sinan Gümüş
'ün pasına doğru koşuyu yapan Linnes kalecinin üstünden aşırarak farkı bire indirdi. 78'de Cody Gakpo ceza sahası dışından 90'ı gördü: 1-3. Son 24'te görev alan Onyekuru, istediği topları alamadı. Stoper, 8 numara ve forvete takviye yapmasının şart olduğu
PSV karşısında görülen Galatasaray, İsviçre kampındaki son maçını cumartesi günü Valencia ile oynayacak. GALATASARAY-PSV 1-3
STAT:
Stade de Chailly (Montrö) GOLLER:
Linnes (64) / Steven Bergwijn (41), Donyell Malen (59), Cody Gakpo (78) GALATASARAY:
İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole (Dk.82 Yunus), Donk (Dk.82 Doğan Can), Fernando (Dk.82 Belhanda), Selçuk (Dk.60 Sinan), Rodrigues (Dk.66 Onyekuru), Feghouli (Dk.60 Muğdat), Gomis (Dk.76 Eren) PSV:
Zoet, Schwaab, Viergever (Dk.46 Mirin), Jose, Malen (Dk.75 Cody Gakpo), Dumfries, Ramselaar, Bergwijn, Rosario, Pereiro, Luuk de Jong (Dk.75 Joel Piole) NASIL OYNADILAR? İSMAİL ÇİPE:
Kötü Galatasaray'ın yediği üç gole rağmen en iyisiydi. 3 net pozisyonda açıyı iyi kapatıp kritik kurtarışlar yaptı ve Eray İşcan
'dan çok daha iyi 3.kaleci olduğunu gösterdi. ONYEKURU:
24 dakika şans buldu ve topla ilk buluştuğu pozisyonda kalitesini belli etti. Stili ile Bruma'yı andıran Nijeryalı yıldız topsuz koşularda rakip tanımadı. MUĞDAT ÇELİK:
Son yarım saat forvet arkasında görev yapsa da sürekli savunmaya yardım etti. Az maliyetiyle yedek kulübesinden katkı yapacak potansiyele sahip. LİONEL CAROLE:
Sürekli kademe hatası yaptı ve oyunda kopmalar yaşadı. Yabancı kontenajan düşünüldüğünde takımda kalması imkansız gözüküyor. EVİMDE GİBİYİM
İlk kez sarı-kırmızılı formayla boy gösteren Onyekuru, "Çok mutluyum. Galatasaray taraftarının önüne ilk defa çıktım. Daha önce de söylediğim gibi burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Sevgi dolu bir karşılama oldu bana karşı... Yüzde yüz olarak en iyisini vereceğim" dedi. SÜPER BİLETLER BELİRLENDİ!
Galatasaray ile Akhisar arasındaki Süper Kupa maçının organizasyon toplantısı dün gerçekleştirildi. 5 Ağustos Pazar günü 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları 40-80 TL olarak belirlenirken, biletlerin 25 Temmuz'da satışa çıkacağı açıklandı. G.Saray taraftarı batı ve kuzey tribünlerinde, Akhisar taraftarı ise doğu ve güney tribünlerinde maçı takip edecek. Süper Kupa mücadelesini ATV naklen yayınlayacak. AKIN ETTİLER...
Montrö'de oynanan mücadele için fiyatları 20 İsviçre Frangı'ndan satışa çıkan 500 bilet hemen tükendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar takıma büyük sevgi gösterisinde bulunurken, Cimbom stattan ayrılırken meşaleler yakıldı.