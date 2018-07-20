Beşiktaş, Avusturya kampını galibiyetle kapattı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasında Krasnodar'ı 3 - 1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Graz kentinde devam eden Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampını Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynadığı maç ile tamamladı.

Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmaya, Tolga - Dorukhan, Fatih, Medel, Caner, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel ve Larin 11 ile başladı.

12'inci dakikada Wanderson'un golüyle Krasnodar 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 28'inci dakikada Oğuhan'ın penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik sonuçla sona erdi.

51'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ryan Babel'in asistinde Lens topu ağlarla buluşturdu.

86'ncı dakikada oyuna giren Alvaro Negredo, yine aynı dakika içerisinde maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.