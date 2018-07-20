Fabri, Fulham transferini resmen duyurdu

Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabri, hakkında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"RESMİ İMZALAR ATILINCA GİDECEĞİM"

30 yaşındaki kaleci İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile Beşiktaş arasında sözlü anlaşmaya varıldığını ve resmi imzaların atılmasının ardından İngiltere'ye gideceğini açıklarken sözlerine şöyle devam etti, "Premier Lig'de oynama isteğim var. Burada unutamayacağım günler geçirdim ama artık yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi."

"HAYALİMİN BİR PARÇASI DA PREMIER LİG"

"Buraya mutlu olmaya geldim, elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim." diyen Fabri, "Hem mutlu oldum hem de güzel başarılar kazandım. Takıma bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Beşiktaş kulübüne teşekkür ediyorum. Bütün büyük oyuncuların hayali üst düzey liglerde oynamaktır. Benim hayalimin bir parçası da Premier League'di." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın, 2016'nın Temmuz ayında İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Fabri, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını lider olarak tamamlamasında önemli rol oynadı. Siyah beyazlı ekiple geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta forma giyen Fabri, bu maçlarda 46 gol yedi. Deneyimli kaleci Beşiktaş kariyerinde çıktığı 87 resmi maçta 94 gol yerken 27 maçta kalesini gole kapadı.

Beşiktaş ile Fulham arasındaki anlaşmanın mali detayları henüz belli olmadı.