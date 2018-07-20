Phillip Cocu: Baskılarla başa çıkmak zorundayız

F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, 9 günlük İsviçre kampını değerlendirdi:

BÜYÜK bir takımız ve büyük bir ligdeyiz. Baskılarla başa çıkmak zorundayız. Baskı altında performans göstermeye alışmak mecburiyetindeyiz.

TAKIM halinde sahaya çıktığımızda birlikte performansımızı göstermeli, futbolumuzu birlikte oynamalıyız. Hedefimiz kesinlikle birlikte oynayan bir takım oluşturmak.

UEFA kriterleri nedeniyle alışılmışın dışında geç gerçekleşiyor transferler ama bu asla bir bahane değil. Önemli olan doğru seçimleri yapmak.

GENÇ ve yetenekli oyuncuları buraya getirdik. Bu da aslında kulübün felsefesindeki değişimin bir işareti. Onları Avrupa'da ve bu ligde oynamak konusunda daha tecrübeli, şampiyonluk mücadelesi içinde yer alan futbolcularla birleştirip, bir harman yakalamaya çalışacağız.

GOL atmak için sadece bir oyuncuya bağlı olmamalıyız. Takımın diğer oyuncuları da sorumluluk almalı.