Fırtına, Moskova’ya dış geçiremedi

Trabzonspor
, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Rus takımı Spartak Moskova
'ya 4-1 yenildi. Mücadeleye Onur, Pereira, Hüseyin Türkmen, Mustafa Akbaş
, İbanez, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Abdulkadir Parmak ve Rodallega 11'i ile başlayan bordo-mavililer, 9. dakikada Rodallega ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 28'de Denis, 43'te ise Promes'in golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün giren Spartak Moskova, yine Promes ve Gigot'un attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. İkinci stoper Almanya'dan
TRABZONSPOR, ikinci stoper takviyesini ise Almanya'dan gerçekleştirmek üzere. Bordomavililer, uzun zamandır transferi için uğraştığı Hoffenheim'in Boşnak stoperi Ermin Bicakcic ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kulübüyle de kiralık olarak transferini gerçekleştirme noktasında küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi. 28 yaşındaki Ermin geçen sezon toplam 19 maçta forma giyerken, 2 gol attı.