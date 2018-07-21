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’da parola 500 dakika

’in analiz ekibi, 'da 500 dakika ve üzerinde süre alan 14 oyuncuya iki takviye yapılması doğrultusunda rapor verdi.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Galatasaray’da parola 500 dakika

'ı yaz kampında bilimsel ve teknolojik şekilde çalıştıran 'in ekibi, medyayı bu konuda bilgilendirdi. Analiz ekibi, performans departmanı ve sağlık ekibi bir saat boyunca basın mensuplarına sunum yaptı. Ekip, Galatasaray'ı Fatih Terim öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırdı. İmparator'un şampiyonluğa taşıdığı takımda oluşturduğu etki rakamlarla da kanıtlandı. İşte SABAH'ın dikkatini çeken ayrıntılar:

ANALİZ: GOMİS, ASLAN'IN HER ŞEYİ!
Terim dar kadrodan maksimum verim sağlarken, sarı-kırmızılı takımda 14 oyuncu 500 dakikadan fazla süre aldı. Bu rakam Devler Ligi'nde mücadele eden takımlarda 18... Muğdat ve Onyekuru'yu transfer eden G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri ile aynı standardı yakalaması için en az iki takviyeye daha ihtiyacı var. Çıkan tabloda G.Saray'ın her şeyi, Belhanda ise zayıf karnı oldu. Galatasaray, 'nın başını çektiği merkez oyunculardan toplam 6 golle skora en az katkı alan takım oldu.

İDMANDA TEMPO ARTIYOR
kampının sonuna gelen Galatasaray'da kondisyon ağırlıklı idmanlar yoğunlaştı. Fatih Terim yönetiminde çalışan futbolcuların zorlandığı görüldü.

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Galatasaray’da parola 500 dakika
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