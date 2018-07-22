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'da ilk durak 9 ağustos

, Badou Ndiaye ve Jason Denayer için Ada’da transferin son gününü bekleyecek.

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Galatasaray'da ilk durak 9 ağustos

Başkanı cuma akşamı 'ye gitti ve sarıkırmızılı takımı ziyaret etti. Cengiz kampta teknik direktör ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'la toplantı yaptı ve transferler masaya yatırıldı. İşte kamptaki zirveden çıkan kararlar:

Astronomik bir teklif gelmedikçe takımın as oyuncuları satılmayacak.
Kadrosunda 13 yabancıya sahip Galatasaray'da kontenjanı açma adına Carole ile yollar ayrılacak.
Eski oyuncular Denayer ve Ndiaye'nin dönmesi için 9 Ağustos'a kadar beklenecek. Bu tarihte 'de transfer dönemi sona eriyor ve iki oyuncu için de kulüpleri ve 'ye minimum maliyetle kiralama teklifi yapılacak. Bonservisi Leicester City'de olan Ahmed Musa'nın durumu takip edilecek.
İtalyan devi Roma ile temasa geçildi ve kadrosunda düşünmediği oyuncuların listesi istendi. Serie A'da 18 Ağustos'ta transfer dönemi kapanıyor. 31
Ağustos'a kadar zamanı olan G.Saray kiralama ihtimallerini zorlayacak.
Trezeguet ve Emre Akbaba transferlerinde 5'er milyon Euro'luk bonservislere takılan Galatasaray, Ağustos ayında fırsat transferleri kovalayacak. Kiralanması düşünülen oyuncular için kulüplerine 'Şampiyonlar Ligi' vurgusu yapılacak ve ''Kiralayın, parlatalım'' mesajı verilecek.

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Galatasaray'da ilk durak 9 ağustos
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