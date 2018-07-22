Robin Van Persie’den İstanbul paylaşımı

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Feyenoord'un yıldız futbolcusu Robin Van Persie, Hollanda temsilcisinin bu akşam sarı-lacivertliler ile yapacağı hazırlık karşılaşması öncesi sosyal medya hesabından İstanbul ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak Feyenoord'a transfer olan Robin Van Persie de bu akşamki özel karşılaşma için takımıyla birlikte İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de İstanbul'u sevdiğini her fırsatta dile getiren Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla bir fotoğraf paylaşarak altına şu notu düştü:

"İstanbul'da olmak güzel bir şey, eski arkadaşlarımı tekrar görüyorum. Bu akşamki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. İstanbul bana her zaman evimdeymişim gibi hissettirecek."

İşte Van Persie'nin o paylaşımı: