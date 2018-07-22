Trabzonspor dört koldan

Trabzonspor, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ve 3. Lig ekibi Ofspor'dan Berkay Sefa Kara'yı kadrosuna kattı. Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı formasını giyen 30 yaşındaki Amiri 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Amiri'nin iki yıl için (750+650) 1.4 milyon Euro alacağı açıklandı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzon'a İran'dan turizm amaçlı gelen insanlar var, burada yalnızlık çekmeyecektir. Zaten örf ve adetler olarak Türkiye'de sıkıntı yaşamayacaktır. İnşallah düşündüğümüz gibi olur" dedi. Sefa Kara da 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AMİRİ KİMDİR?

Sol açık ve orta saha oynayan Amiri'nin yıldızı Naft Novin Tehran'da parladı ve 2016'da Persepolis'e transfer oldu. Deneyimli futbolcu, buradaki ilk sezonunda 6 gol ve 5 asist, ikinci sezonunda ise 2 gol ve 7 asistlik skor katkısı sergiledi.

BİR GÖRÜŞ

İskender GÜNEN

Üreten bir takım olmalı

Geçen sezon Trabzonspor'un en önemli sıkıntısı savunma zaaflarından dolayı çok fazla gol yemesiydi. Ligde 51 gol yiyen bir takım için savunmanın göbeğine yapılacak birden fazla transfer şarttı. Bunun yanında orta sahanın soluna da... İran pazarı, Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önüne alındığında mantıklı. Milli takım olarak Dünya Kupası'nda iyi performans gösterdiler. Maliyeti ve anlaşma süresi bakımından Amiri, ekonomik bir transfer olarak görünüyor. Şimdi önemli olan 30 yaşına kadar ülkesi dışına çıkmamış futbolcunun ilk deneyiminde takıma sağlayacağı katkı. Trabzonspor artık bir yol ayrımında. Yeni süreçte tüketen değil, üreten olduğu zaman çok daha farklı bir takım olacağını düşünüyorum.