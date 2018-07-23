Aslan'a acı reçete

İki haftalık İsviçre kampı sona eren Galatasaray
, İstanbul'a döndü. Hazırlık maçlarında FC Wil'i 1-0 yenen, PSV'ye 3-1, Valencia'ya 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım iyi sinyaller vermedi. İşte bunun nedenleri: 1-
İlk etap çalışmasının yapıldığı Zürih çok merkeziydi ve kamp için ortam elverişli değildi. Bir hafta sonra Montrö'ye geçen takım, idmana otobüsle geldi. 30 dereceyi aşan sıcak hava
futbolcuları bunalttı. 2-
Savunmayı önde kurmak isteyen Fatih Terim
'in beklentilerini Maicon-Ahmet Çalık
ikilisi karşılayamadı. Bu sisteme çabukluğu ile en uygun stoper olan Denayer'in transferi hala çözülemedi. 3-
Geçen sezon 6 golle merkez orta sahadan en az katkıyı alan şampiyonluk adayı Galatasaray'da 32 yaş ortalamalı Donk-Fernando- Selçuk üçlüsü ağır kalıyor. Ndiaye tarzı 8 numara takviyesi şart. 4-
Kampa kilolu gelen Gomis hiç hazır değil.
Transfer söylentilerinden etkilenen Fransız forvetin durgun hali dikkatlerden kaçmadı. 5-
Savunma hattındaki isimlerden Serdar Aziz
ile Brezilyalı Mariano yaşadıkları sakatlıklar yüzünden takımdan ayrı kaldı. 6-
Şu ana kadar Muğdat Çelik ve Onyekuru takviyesi yapan Galatasaray'da kadronun Şampiyonlar Ligi seviyesi için yeterli olmadığı,
PSV ve Valencia maçlarında net şekilde ortaya çıktı. 2 SORU 2 CEVAP
LEVENT TÜZEMEN: İstese kolay rakip seçerdi 1- Galatasaray, hazırlık maçlarında kötü sonuçlar aldı, paniğe kapılacak bir durum var mı?
Fatih Terim klasiği gereği Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımlarla hazırlık maçları yapıyor. PSV, Valencia ve AEK, ülkelerini Devler Ligi'nde temsil edecek. PSV ve Valencia maçlarının ilk yarılarında ideale yakın kadrosuyla G.Saray iyi oynadı ve pozisyonlar buldu ama son vuruşlarda etkisizdi. Terim, göz boyamak isteseydi kolay rakipleri seçerdi. 2011-12 sezonu öncesi Terim'li Galatasaray, 8 hazırlık maçı yapmış 4 yenilgi, iki beraberlik ve iki galibiyet almış ama Devler Ligi'ne katılan R. Madrid, Inter, Olympiakos ve Benfica ile oynamıştı. Terim'in hedefi, sonuçtan çok oyuncularını zihinsel olarak hazırlamak. 2- G.Saray'ın eksikleri göze çarpıyor. Hangi mevkilere transfer yapılmalı?
Galatasaray, savunmadan çıkarken topu oyuna sokma konusunda sıkıntı yaşıyor. Kalede Muslera var ama önünde top tekniği yüksek ve oyun aklı olan 1. sınıf bir stoper yok. Maicon ağır, Ahmet Çalık dengesiz, Serdar Aziz kontrolsüz. Donk bile üçünden daha çabuk. Melo-Selçuk verimi hâlâ yok. Fernando yalnız kalıyor. Galatasaray'ı hücuma çabuk ve dikine çıkaracak kaliteli bir 8 numara acilen alınmalı. Dünya Kupası
'nda gollerin çoğu duran toplardan geldi. Galatasaray, duran topları değerlendirme konusunda zafiyet yaşıyor. Gomis'i temposuz ve kafası dalgın gördüm. Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş
ve Muğdat kanatlara çabukluk ve hız katar. Nagatomo ve Mariano katıldığında kanat hücumları daha etkili olacaktır.