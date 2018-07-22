Galatasaraylı futbolcuları Valencia maçında ne yaptı?

Galatasaray, İsviçre kampında yaptığı son hazırlık maçında Valencia'ya 2-1 yenildi. İşte maçta öne çıkan ve göze batan isimler... İsmail Çipe Her ne kadar 2 gol yese de yine önemli ve kritik kurtarışlara imza attı. Kampın öne çıkan isimlerindendi. Maicon Galatasaray'ın yediği ikinci golde net bariz hatası vardı. Ağır kaldı, adamını kaçırdı ve kampta iyi görüntü çizmedi. Lionel Carole Kampın hayal kırıklıklarındandı. Bu performansı ile yedek olarak takımda kalması dahi zor. İlk golde ise Carole bariz bir hataya imza attı. Martin Linnes Öne çıkmadı ancak Maicon ya da Carole gibi bariz bir hataya imza atmadı. Selçuk İnan Çalıştı, pres yaptı ancak çok efektif işlere imza atamadı. Fernando Kalitesi belli. Orta sahada çalıştı. Yeni sezonda yine takımın, Terim'in vazgeçilmezi olacaktır. Garry Rodrigues Mayıs ayında nerede bıraktıysa oradan devam ediyor. Galatasaray'ın yine en önemli hücum silahı olacak. Kampın öne çıkan isimlerindendi.