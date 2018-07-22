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lı futbolcuları maçında ne yaptı?

, kampında yaptığı son hazırlık maçında 'ya 2-1 yenildi. İşte maçta öne çıkan ve göze batan isimler...

Giriş Tarihi: 22.07.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.07.2018 10:26
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lı futbolcuları maçında ne yaptı?
Galatasaraylı futbolcuları Valencia maçında ne yaptı?

İsmail Çipe

Her ne kadar 2 gol yese de yine önemli ve kritik kurtarışlara imza attı. Kampın öne çıkan isimlerindendi.

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lı futbolcuları maçında ne yaptı?
Galatasaraylı futbolcuları Valencia maçında ne yaptı?

Maicon

'ın yediği ikinci golde net bariz hatası vardı. Ağır kaldı, adamını kaçırdı ve kampta iyi görüntü çizmedi.

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lı futbolcuları maçında ne yaptı?
Galatasaraylı futbolcuları Valencia maçında ne yaptı?

Lionel Carole

Kampın hayal kırıklıklarındandı. Bu performansı ile yedek olarak takımda kalması dahi zor. İlk golde ise Carole bariz bir hataya imza attı.

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lı futbolcuları maçında ne yaptı?
Galatasaraylı futbolcuları Valencia maçında ne yaptı?

Martin Linnes

Öne çıkmadı ancak Maicon ya da Carole gibi bariz bir hataya imza atmadı.

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lı futbolcuları maçında ne yaptı?
Galatasaraylı futbolcuları Valencia maçında ne yaptı?

Selçuk İnan

Çalıştı, pres yaptı ancak çok efektif işlere imza atamadı.

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lı futbolcuları maçında ne yaptı?
Galatasaraylı futbolcuları Valencia maçında ne yaptı?

Fernando

Kalitesi belli. Orta sahada çalıştı. Yeni sezonda yine takımın, Terim'in vazgeçilmezi olacaktır.

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lı futbolcuları maçında ne yaptı?
Galatasaraylı futbolcuları Valencia maçında ne yaptı?

Garry Rodrigues

Mayıs ayında nerede bıraktıysa oradan devam ediyor. 'ın yine en önemli hücum silahı olacak. Kampın öne çıkan isimlerindendi.

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