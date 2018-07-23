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ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor! UEFA (Canlı)

UEFA Avrupa Ligi'nde ve ikinci turu geçmesi halinde 'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oluyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 15:19
Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (Canlı)

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde ve turnuvaya 3'üncü ön eleme turundan katılacak 'in rakipleri belli oluyor.

Medipol Başakşehir'in rakibi Aberdeen - Burnley eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş ise B36 Torshavn'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda LASK Linz - Lillestrom eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - (İskoçya) v (İngiltere) eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ - (Avusturya) v (Norveç) eşlemesinin galibi

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Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (Canlı)
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