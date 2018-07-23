Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (Canlı)

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3'üncü ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.
Medipol Başakşehir'in rakibi Aberdeen - Burnley eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş ise B36 Torshavn'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda LASK Linz - Lillestrom eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - Aberdeen (İskoçya) v Burnley (İngiltere) eşleşmesinin galibi
BEŞİKTAŞ - LASK Linz (Avusturya) v Lillestrom (Norveç) eşlemesinin galibi