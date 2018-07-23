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’da sesleri

, Medipol forması giyen Brezilyalı oyuncu ’yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:14
Bursaspor’da Mossoro sesleri

Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdüren 'da, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Batalla'nın takıma veda etmesinin ardından Arjantinli yıldızın orta sahadaki boşluğunu doldurmak isteyen spor yönetimi, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da gözdesi 'de forma giyen 35 yaşındaki 'yu kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor. Aybaba'nın Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde de yönetime Mossoro'nun kadroya katılması için rapor sunduğu öğrenildi.

İSTİKRAR ABİDESİ

Geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2014-2015 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncunun İstanbul ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mossoro, 2014-15 sezonunda 32, 2015-16 sezonunda 38, 2016-17 sezonunda ise 40 resmi maça çıkara istikrarlı bir görüntü sergiledi.

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Bursaspor’da Mossoro sesleri
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