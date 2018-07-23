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'dan kura yorumu "En zor takımlardan birini çektik

Teknik Direktörü , 3. ön eleme turunda oynayacakları eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı en zor kuralardan birini çektiklerini belirtti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 18:55
Phillip Cocu'dan kura yorumu En zor takımlardan birini çektik

3. ön eleme turunda Portekiz'in ekibiyle eşleşen 'de teknik direktör , "En zor takımlardan birini çektik." dedi.

Kurayla ilgili FBTV'ye değerlendirmede bulunan Hollandalı teknik adam, Avrupa kupalarında oynama alışkanlığı olan bir rakiple karşılaşacaklarını dile getirerek, "Aslında muhtemel rakiplerimize bakacak olursak en zor takımlardan birini çektik. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Amacımız turu geçmemizi sağlayacak avantajlı skoru alıp, buraya dönmek olacak." diye konuştu.

Portekiz ekibi ile oynayacakları ilk maça kadar hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini aktaran Phillip Cocu, şunları kaydetti:

"Hala sezon öncesi dönemdeyiz ve hazırlıklarımız devam ediyor. Sezona en iyi şekilde hazır olmaya gayret gösteriyoruz. Artık o maçların tarihleri de yaklaşmaya başladı. 7 ya da 8 Ağustos'ta ilk maçımızı oynayacağız. Bu maça kadar takım halinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Onlar da ilk maçta kendi sahalarında iyi bir skor almak ve avantajı ellerine geçirmek isteyeceklerdir. Rakibe saygı duymak mecburiyetindeyiz ama kesinlikle bunun anlamı korku değil. Kendimize güveniyoruz ve iyi maçlar çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bu inançla oraya gideceğiz. İkinci maçı da bu inançla oynayacağız. Turu geçebileceğimize inanıyoruz."

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