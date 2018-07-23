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Podolski'den paylaşımı

Bir zamanlar forması da giyen Alman futbolcu , sosyal medya hesabından 'e destek mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:40
Podolski'den Mesut Özil paylaşımı

Alman forvet oyuncusu , ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mesut'un milli takım ve Arsenal'den eski takım arkadaşı Podolski, Instagram hesabından, 2014 Dünya Kupası zaferini kutladıkları bir fotoğrafı, "Asla unutmayacağımız tarihi bir gece. Daima dünya şampiyonuyuz." notuyla paylaştı.

Podolski ayrıca "Çoğu zaman beraber kazandık, bazen de başaramadık. Sonuçta futbol bu... Seninle takım arkadaşı olmak her zaman büyüleyiciydi. Eğlenceli ve kahkaha dolu anlar paylaştık. Daha da paylaşacağımıza eminim. Her zaman mutlu ol ve pozitifliğini koru." ifadelerini kullandı.

Dünya ayağa kalktı! Mesut Özil'e büyük destek...
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Podolski'den Mesut Özil paylaşımı
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