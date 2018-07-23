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Taraftar sevdiğini eleştirir

taraftarı bizi daha çok sevdiği için eleştiriyor” diyen genç cu, sözleşmesi ile ilgili de, “Finansal durumları benim konuşmam doğru olmaz. Ancak illaki yönetimle görüşeceğiz” yorumunu yaptı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
Taraftar sevdiğini eleştirir
Taraftar neden yerli oyunculara daha fazla eleştiri getiriyor?
Bir söz vardır insan sevdiğini eleştirir diye. taraftarı da bizi daha fazla sevdiği için daha fazla eleştiriyor. Yabancı cular ise deplasmana geldikleri için onlara fazla eleştiri gelmiyor.
Yıllık ücretin yeterli mi?
Finansal durumları benim konuşmam doğru olmaz. Başkanımız var, yöneticilerimiz var, onların daha çok hakim olduğu konular. Ancak bir görüşme yapacağız illaki.
Transferde adın başka kulüplerle anılıyor. Ne hissediyorsun?
Bana ilgi gösterilmesi tabii ki beni mutlu ediyor. Ancak her zaman söylediğim bir söz var: Ben Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım.
Kamp nasıl geçiyor?
İlk etapta tempomuzu yükseltmek için güzel antrenmanlar gerçekleştirdik, ikinci etapta da hazırlık maçları yaptık. Yeni hocamızla beraber iyi çalışıyoruz, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor.
Kişisel olarak nasıl hazırlanıyorsun?
Bir futbolcunun gelecek adına kendisini geliştirmesi gerekiyor. Futbol yeteneği ile başarı gelmiyor. Yanında biraz da entelektüel olman gerekiyor. Ben de İngilizce öğreniyorum. Devam ediyorum da. Çünkü futbolcunun kendisini geliştirmesi gerekiyor. Aksi halde aynı yerde sayıyorsunuz. Benim hedeflerim ve amaçlarım var. Bu doğrultuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
Sezon için ne düşünüyorsun?
Trabzonspor, her zaman büyük hedeflere oynayan bir takımdır. Şu anda büyük bir camiada bulunuyoruz. Biraz eksiklerimiz var, onları da kapattıktan sonra en yukarılara oynayacağımızı düşünüyorum.
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Taraftar sevdiğini eleştirir
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