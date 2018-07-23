Taraftar sevdiğini eleştirir

Taraftar neden yerli oyunculara daha fazla eleştiri getiriyor?
Bir söz vardır insan sevdiğini
eleştirir diye. Trabzonspor
taraftarı
da bizi daha fazla sevdiği için daha
fazla eleştiriyor. Yabancı futbol
cular
ise deplasmana geldikleri için onlara
fazla eleştiri gelmiyor. Yıllık ücretin yeterli mi?
Finansal durumları benim konuşmam
doğru olmaz. Başkanımız var,
yöneticilerimiz var, onların daha çok
hakim olduğu konular. Ancak bir görüşme
yapacağız illaki. Transferde adın başka kulüplerle anılıyor. Ne hissediyorsun?
Bana ilgi gösterilmesi tabii ki beni
mutlu ediyor. Ancak her zaman
söylediğim bir söz var: Ben Trabzonspor'a
odaklanmış durumdayım. Kamp nasıl geçiyor?
İlk etapta tempomuzu yükseltmek
için güzel antrenmanlar gerçekleştirdik,
ikinci etapta da hazırlık
maçları yaptık. Yeni hocamızla beraber
iyi çalışıyoruz, herkes elinden
geleni yapmaya çalışıyor. Kişisel olarak nasıl hazırlanıyorsun?
Bir futbolcunun gelecek adına
kendisini geliştirmesi gerekiyor. Futbol
yeteneği ile başarı gelmiyor. Yanında
biraz da entelektüel olman
gerekiyor. Ben de İngilizce öğreniyorum.
Devam ediyorum da. Çünkü
futbolcunun kendisini geliştirmesi
gerekiyor. Aksi halde aynı yerde
sayıyorsunuz. Benim hedeflerim
ve amaçlarım var. Bu doğrultuda da
kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sezon için ne düşünüyorsun?
Trabzonspor, her zaman büyük
hedeflere oynayan bir takımdır. Şu
anda büyük bir camiada bulunuyoruz.
Biraz eksiklerimiz var, onları da
kapattıktan sonra en yukarılara oynayacağımızı
düşünüyorum.