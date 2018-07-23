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TFF Başkanı 'den açıklaması

Başkanı , Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan 'e destek mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:20
TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması

(TFF) Başkanı , TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden 'e destek mesajı yayımladı. Her oyuncunun aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunması gerektiğinin altını çizen Demirören, uluslararası futbol camiasının ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme noktasında birleşmesi gerektiğini belirtti.

Demirören'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.

Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız.

Yıldırım Demirören
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

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TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den Mesut Özil açıklaması
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