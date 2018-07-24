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, inde son aşama geldi

çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi sona eren transferinde son aşamaya geldi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 12:34
Bursaspor, Yasin Öztekin transferinde son aşama geldi

Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, hareketliliği sürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği kanat oyuncusu Yasin Öztekin ile temaslarını sürdüren lu idareciler, deneyimli oyuncu ile bugün yeniden masaya oturacak.

ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 700 bin euroluk teklifte bulunan spor'un, anlaşma sağlanması halinde tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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Bursaspor, Yasin Öztekin transferinde son aşama geldi
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