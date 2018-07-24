Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mesut Özil'in menajerinden Hoeness'e: Aptalca açıklamalarını...

'in menajerinden Hoeness'e: Aptalca açıklamalarını...

'in menajeri Erkut Söğüt, Başkanı 'in gurbetçi futbolcuyla ilgili çirkin açıklamalarına yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 10:20
Mesut Özil'in menajerinden Hoeness'e: Aptalca açıklamalarını...

Kulübü Başkanı Uli Hoeness'ın Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamalar oldukça ses getirmişti.

Hoeness, Alman basınına yaptığı açıklamada Mesut'un milli takım forması altındaki performansını ağır bir dille eleştirirken, "Bu hayaletin kararına sevindim. Yıllardır b*k gibi oynuyordu. Şimdi de b*ktan performansından sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor. Mesut'un yıllardır milli takımda yeri yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, Goal'e özel yaptığı açıklamalarla 'a yanıt verdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil'in menajerinden Hoeness'e: Aptalca açıklamalarını...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN