Mesut Özil'in menajerinden Hoeness'e: Aptalca açıklamalarını...

Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness'ın Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamalar oldukça ses getirmişti.



Hoeness, Alman basınına yaptığı açıklamada Mesut'un milli takım forması altındaki performansını ağır bir dille eleştirirken, "Bu hayaletin kararına sevindim. Yıllardır b*k gibi oynuyordu. Şimdi de b*ktan performansından sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor. Mesut'un yıllardır milli takımda yeri yoktu." ifadelerini kullanmıştı.



Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, Goal'e özel yaptığı açıklamalarla Uli Hoeness'a yanıt verdi.