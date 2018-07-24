Son dakika: Fabri resmen Fulham'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fulham ile Beşiktaş, Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda anlaştı. Bonservisi paylaşılmayan 30 yaşındaki futbolcu, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol kaleci, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Fulham gibi tarihi, Londra'nın en eski takımına geldiğim için çok memnunum. Premier Lig'de oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 2016 yazında kadrosuna kattığı Fabricio Agosto Ramirez, daha önce İspanya'nın Deportivo, Real Valladolid, Recreativo Huelva ve Real Betis kulüplerinde oynadı.

30 yaşındaki kaleci, 2016-2017 sezonunun başında transfer olduğu Beşiktaş'ta toplamda 87 maça çıkıp 7 bin 813 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Bu arada Beşiktaş da Fabri'nin Fulham'a transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah beyazlı kulüp, İspanyol kalecinin transferinde 6 milyon avro kazanacak.

Açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir."