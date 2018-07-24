Tottenham'dan Janssen açıklaması: Kadroda düşünmüyoruz!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da menajer Mauricio Pochettino, Vincent Janssen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan 24 yaşındaki Hollandalı forveti, ABD kampı kadrosuna almayan ve İngiltere'de bırakan Pochettino, "Vincent'ın durumu gayet açık" diyerek, yıldız futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini söyledi.
FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'de oynamak istediğini dile getiren Janssen'i yeniden kiralamayı planlayan Fenerbahçe, oyuncuyu bonservisi ile elden çıkarmanın peşinde olan Tottenham'la pazarlıklarını sürdürüyor.
Geçen yıl da Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu sakatlığı nedeniyle sarı lacivertli takımda verimi olamamıştı.