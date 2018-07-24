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Tottenham'dan Janssen açıklaması: Kadroda düşünmüyoruz!

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, 'in i hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 16:35
Tottenham'dan Janssen açıklaması: Kadroda düşünmüyoruz!

ekiplerinden 'da menajer Mauricio Pochettino, 'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Adı ile dedikodularına karışan 24 yaşındaki Hollandalı forveti, ABD kampı kadrosuna almayan ve İngiltere'de bırakan Pochettino, "Vincent'ın durumu gayet açık" diyerek, yıldız futbolcuyu gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini söyledi.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de oynamak istediğini dile getiren Janssen'i yeniden kiralamayı planlayan Fenerbahçe, oyuncuyu bonservisi ile elden çıkarmanın peşinde olan Tottenham'la pazarlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl da Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu sakatlığı nedeniyle sarı lacivertli takımda verimi olamamıştı.

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Tottenham'dan Janssen açıklaması: Kadroda düşünmüyoruz!
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