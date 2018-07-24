Trabzonspor resti gördü top FIFA’da!

Trabzonspor'da Hosseini transferi FIFA'lık oluyor. Oyuncunun sözleşmesindeki, 100 bin dolarlık buy-out maddesini kullanacağına dair KAP'a bildirimde bulunan Trabzonspor, dün futbolcuya 3 yıllık sözleşme imzalatmayı planlıyordu. Ancak oyuncunun kulübü Esteghlal'in, "Bu transfere izin vermiyoruz ve hakkımızı FIFA'da arayacağız" açıklaması üzerine Trabzonspor yönetimi planlarını yeni baştan yapma kararı aldı. İlk etapta, Hosseini'nin tercihini koz olarak gösterip FIFA'ya başvurma kararı alan bordomavililer, davanın uzaması halinde ise geçici lisans için başvuru yapacak.

GERİ DÖNDÜ

Hosseini, kulübü ile sorunlarını çözmek için dün İran'a geri döndü.

BİCAKCİC İÇİN PÜRÜZ ÇIKTI

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Boşnak stoper Bicakcic'in kulübü Hoffenheim'dan gelen haberler iyi değil. Bordo-mavililerin kiralama teklifine olumlu bakmayan Alman tarafının, önceki gün hazırlık maçında oynattığı Bicakcic'in performansından memnun kaldığı ve bu nedenle bırakmaya yanaşmadığı iddia edildi.