Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fabri: Rüyalar gerçek oldu

: Rüyalar gerçek oldu

'tan 6 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi 'a transfer olan İspanyol kaleci , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 20:42 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 20:48
Fabri: Rüyalar gerçek oldu

'tan 6 milyon Euro karşılığında 'a transfer olan İspanyol kaleci , kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada rüyanın gerçek olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta forma giydiği 2 sezonun ardından İngiliz ekibi Fulham'ın radarına giren ve 6 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibine transfer olan kaleci Fabri, kulüp televizyonuna açıklamada bulundu. İspanyol file bekçisi, rüyasının gerçek olduğunu belirterek, "Beşiktaş'tan gibi büyük bir takımdan Fulham gibi zengin bir geleneğe ve önemli bir tarihe sahip bir kulübe transfer olmak ayrıcalıktır" dedi.

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabri: Rüyalar gerçek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN