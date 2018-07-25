Fenerbahçe, Andre Ayew transferini bitiriyor

BBC'nin haberine göre Fenerbahçe, İngiltere Championship Ligi ekibi Swansea City'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Andre Ayew'i 1 yıllığına kiralıyor. Haberde, Ayew'in kulübünden izin alarak Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a hareketlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'i 33 puanla 16. sırada tamamlayarak İngiltere Championship Lig'e düşen Swansea City'nin, Almanya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık çalışmalarında yer alan Ayew, takımının dün İspanyol temsilcisi Eibar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında forma giymedi.

2018'in Ocak ayında West Ham United'dan 22.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen hücum oyuncusu Swansea City ile çıktığı 12 resmi maçta gol atma başarısı gösteremezken 3 asist yaptı.

Swansea City'de oynamak istemediğini açıklayan ve pek çok takımın transfer listesinde yer alan Ayew'in adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu.