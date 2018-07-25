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, transferini bitiriyor

, ekiplerinden 'de forma giyen Ganalı oyuncu 'i 1 yıllığına kiralıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Andre Ayew, sağlık kontrollerinden geçmek için kamptan ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 21:54
Fenerbahçe, Andre Ayew transferini bitiriyor

BBC'nin haberine göre , ekibi 'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 'i 1 yıllığına kiralıyor. Haberde, Ayew'in kulübünden izin alarak Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a hareketlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 'i 33 puanla 16. sırada tamamlayarak İngiltere Championship Lig'e düşen Swansea City'nin, Almanya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık çalışmalarında yer alan Ayew, takımının dün İspanyol temsilcisi Eibar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında forma giymedi.

2018'in Ocak ayında 'dan 22.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen hücum oyuncusu Swansea City ile çıktığı 12 resmi maçta gol atma başarısı gösteremezken 3 asist yaptı.

Swansea City'de oynamak istemediğini açıklayan ve pek çok takımın transfer listesinde yer alan Ayew'in adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu.

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Fenerbahçe, Andre Ayew transferini bitiriyor
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