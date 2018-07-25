Ünal Karaman: Transfer işleri çetrefilli

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 24 günlük Slovenya kampı ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çok yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını söyleyen Karaman, "Yeni transfer Vahid Amiri'yi canlı olarak izleme şansım olmadı. Buradaki arkadaşlarımız kasetlerden gözden geçirdiler. Genel manada iyi oyuncu. Hosseini'nin transferi konusuna bakacağız. Bu işler biraz zor. Eskisi gibi değil, 'Tamam ben geldim, imzayı attım' gibi olmuyor. Biraz çetrefilli oluyor" dedi. Trabzonspor'un dertlerine uzak olan biri olmadığını vurgulayan Karaman, "Tabii ki ben isterim ki bir an önce oyuncularım elimde olsun. Ama o oyuncuların alınabilmesi ve transfer yasağının yenmemesi için de rakamların ödenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

HAM MEYVENİN TADI OLMAZ

Kamp kadrosu içerisinde bulunan genç oyuncuların durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Karaman, şunları söyledi: "İçlerinde yanan ateşe saygı duyuyorum. Ama meyveyi ham bir şekilde dalından kopardığımızda istediğimiz tadı alamayız. Belki biraz daha olgunlaşmasını bekleyebiliriz."