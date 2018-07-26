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4 Büyükler’in borcu 10 milyara dayandı

Giriş Tarihi: 26.7.2018

Fenerbahçe Başkanı 'un önceki akşam yaptığı açıklamalar, bilinen ancak üstü örtülen bir gerçeği gözler önüne serdi. UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacındaki Dört Büyüklerin toplam borcu 10 milyar TL'ye ulaştı. Kulüplerin geride kalan aylarda açıklanan mali tabloları ve başkanlarının beyanlarına göre 8,7 milyar lira olan toplam borç, son iki aydaki kur artışları ve faizlerle 9,5 milyar lirayı geçti. Kulüpler; tribün, loca, yayın, Spor Toto'dan alınan pay ve mağaza gelirleri gibi birçok kalemi, bankalara temlik ettirdiği için kullanamıyor.

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4 Büyükler’in borcu 10 milyara dayandı
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