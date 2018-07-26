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, 2. Eleme Turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 20:17
CANLI | B36 Torshavn - Beşiktaş

2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz , Faroe Adaları ekibi ile karşı karşıya gelecek.

21.00'da Gundadalur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Evgeni Aranovskiy yönetecek. Aranovskiy'nin yardımcıları ise Serhiy Bekker ve Semen Shlonchak.

B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER

B36 TORSHAVN: Roi Mork Hentze, Andrias Hognason, Odmar Fareo, Alex Mellemgaard, Bjarni Petersen, Erlendur Magnusson, Robert Brockie, Magnus Holm Jacobsen, Meinhard Olsen, Kaimar Saag, Lukasz Cieslewicz

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Ryan Babel, Cyle Larin

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CANLI | B36 Torshavn - Beşiktaş
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