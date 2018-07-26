CANLI | B36 Torshavn - Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile karşı karşıya gelecek.
21.00'da Gundadalur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Evgeni Aranovskiy yönetecek. Aranovskiy'nin yardımcıları ise Serhiy Bekker ve Semen Shlonchak.
B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ
İLK 11'LER
B36 TORSHAVN: Roi Mork Hentze, Andrias Hognason, Odmar Fareo, Alex Mellemgaard, Bjarni Petersen, Erlendur Magnusson, Robert Brockie, Magnus Holm Jacobsen, Meinhard Olsen, Kaimar Saag, Lukasz Cieslewicz
BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Ryan Babel, Cyle Larin