Fellaini’yi mi aldın Başkan!

FENERBAHÇE, U21 takımından 3 futbolcuyla 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 1999 doğumlu orta saha Mahsun Çapkan, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Gümüşkaya ve 1998 doğumlu stoper Burak Albayrak günün anısına Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli ile poz verirken, Burak bonus saçlarıyla büyük dikkat çekti. Genç yıldız, Manchester United'ın Belçikalı yıldızına benzetilirken sosyal medyada, "Başkan Fellaini'yi mi aldın" yorumları yapıldı.

MAHSUN ÇAPKAN

19 yaşındaki orta saha, geçen sezon U21'le 17 maça çıktı, 1 gol attı.

MUHAMMET GÜMÜŞKAYA

17 yaşındaki orta saha, geçen yıl U21'le 22 maçta 6 gol üretti.

BURAK ALBAYRAK

20 yaşındaki sol ayaklı stoper geçen sezon U21'de iki maça çıktı.