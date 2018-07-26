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Fellaini’yi mi aldın Başkan!

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Fellaini’yi mi aldın Başkan!

FENERBAHÇE, U21 takımından 3 futbolcuyla 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 1999 doğumlu orta saha Mahsun Çapkan, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Gümüşkaya ve 1998 doğumlu stoper Burak Albayrak günün anısına Başkan ve Sportif Direktör Comolli ile poz verirken, Burak bonus saçlarıyla büyük dikkat çekti. Genç yıldız, Manchester United'ın Belçikalı yıldızına benzetilirken sosyal medyada, "Başkan Fellaini'yi mi aldın" yorumları yapıldı.

MAHSUN ÇAPKAN
19 yaşındaki orta saha, geçen sezon U21'le 17 maça çıktı, 1 gol attı.

MUHAMMET GÜMÜŞKAYA
17 yaşındaki orta saha, geçen yıl U21'le 22 maçta 6 gol üretti.

BURAK ALBAYRAK
20 yaşındaki sol ayaklı stoper geçen sezon U21'de iki maça çıktı.

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Fellaini’yi mi aldın Başkan!
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