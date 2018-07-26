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, 'yu renklerine bağladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden , Kamerunlu forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 19:26
Kardemir Karabükspor, Justin Mengolo'yu renklerine bağladı

, Macaristan'ın Debrecen takımında forma giyen 'yu kadrosuna kattı. Mengolo, Karabük'e gelerek kulüp binasında düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kardemir Karabükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Mengolo, "Çok teklif vardı ama buraya geldim. Buranın taraftarlarını çok sevdim. Sosyal medyada yazıyorlar. Bu benim için mutluluk verici'' dedi.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Öztürk ise ''Kendisini ispat etmiş bir futbolcu. Takıma katkı vereceğinden eminiz. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

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Kardemir Karabükspor, Justin Mengolo'yu renklerine bağladı
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