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Son dakika: , resmen 'de

Son dakika haberi..., ekiplerinden 'nin Ganalı oyuncusu 'i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı. Andre Ayew, yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 23:57 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 01:58
Son dakika: Andre Ayew, resmen Fenerbahçe'de

, ekiplerinden ile Ganalı futbolcu 'in satın alma opsiyonlu bir yıllığına kiralanması konusunda ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Adı sıklıkla Galatasaray ile de anılan 28 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

Swansea City'nin 2018'in Ocak ayında 'dan 22.8 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Ayew, Swansea City ile çıktığı 12 maçta gol atma başarısı gösteremezken 3 asist yaptı. Ayew, Swansea City'nin sezonu 33 puanla 16. sırada tamamlayarak İngiltere Championship Ligi'ne düşmesinin ardından ayrılık isteğini açıklamıştı.

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Son dakika: Andre Ayew, resmen Fenerbahçe'de
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