Rövanş 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş
, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn karşısında zorlanmadı
8 aylık suskunluğu dakikada bitirdi
Geçen sezon performansıyla büyük eleştiri alan Lens, bu sezon ilk resmi maçta golle tanıştı. En son 28 Kasım 2017'de Manisaspor'u 9-0 yendikleri kupa maçında 3 gol birden atan Hollandalı yıldız, Torshavn filelerini 8. dakikada havalandırırken yaklaşık 8 aylık sessizliğini de bozmuş oldu. Caner'in uzun pasında ceza sahasında topu göğsüyle kontrol eden Lens, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Avrupalı Gökhan!
İlk golde Lens'e mükemmel bir orta yapan Caner, 26. dakikada korner kazandırdı. Atışı Lens kullandı. Ortasında Gökhan Gönül
şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Gökhan son golünü 4 Mart 2017'de Beşiktaş'ın Rizespor'u 1-0 yendiği maçta atmıştı. Tecrübeli yıldız, yaklaşık 1.5 yıl sonra gol sevinci yaşarken bu, kariyerindeki ilk Avrupa kupası golü oldu.