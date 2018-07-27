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ile dostluk maçı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Altınordu ile dostluk maçı

FENERBAHÇE bugün TFF 1. Lig ekiplerinden ile karşılaşacak. Bornova Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak mücadele, iki takım için de hazırlık karşılaşmasından çok 'Sonsuza kadar' sürecek bir dostluğun adımı olarak görülüyor. İki takım taraftarları tribünde karışık oturacaklar. Fenerbahçe dün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde idman yaparken çalışmayı Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da takip etti.

Cocu 20 yıl önceye gitti
F.BAHÇE Teknik Direktörü Cocu dün Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki "Ayaktakiler- Oturanlar" sergisini gezdi. Dünya ve Türk futbol tarihine geçen efsane takımların fotoğraflarının bulunduğu sergide Cocu, kendi fotoğrafını görünce çok şaşırdı ve duygulandı. 1998 yılında ABD'yi 2-0 yendikleri maçın kadrosu,

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Altınordu ile dostluk maçı
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