Zemin tedirginliği!

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları B36 Torshavn maçı sonrası şunları söyledi: "Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı. Ancak pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı yaşadık. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık. Onda da başarı sağladık.
İkinci yarıda da oyunun hakimiydik. Avantajlı bir skor elde ettik. Ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık."
Bu arada Beşiktaş'ın başında en çok Avrupa sınavına çıkan teknik direktör olan Güneş, rekorunu 27 maça yükseltti.
LİNZ FARKLI KAZANDI
BEŞİKTAŞ'IN
Avrupa Ligi 3. turundaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk ayağında Avusturya temsilcisi Linz
, Norveç ekibi Lilleström'ü 4-0 yendi. Goller Goiginger (6 ve 70), Holland (45) ve Frieser'dan (90)
geldi. Başakşehir'in rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında ise Aberdeen ile Burnley 1-1 berabere kaldı.
BELEŞTEPE!
Torshavn taraftarları 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nın çevresinde 'Beleştepe' tribünü oluşturdu. Beşiktaş taraftarı da Vodafone Park Stadı yapılmadan önce yeni açık ile numaralının arasında kalan kısımdan maçları böyle izliyordu.