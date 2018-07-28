Ali Koç'tan genç futbolcu için flaş açıklama

Camianın konuşmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Ali Koç, "Çok az kişi konuştu ama fazla konuştu. Kötü niyetli söylemiyorum bunu konuşmamız lazım. Konuşmaya konuşmaya bugünlere geldik" dedi.

Kürsüde konuşma yapan üyelerin açıklamalarına karşılık veren Ali Koç, "Geldiğimiz nokta Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşına girmesi gerektiğini gösteriyor. Mali bağımsızlığımız tehlike altındadır. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding üyesi olarak değil. Koç Holding'in değil, Fenerbahçe'nin gücüyle bu durumdan çıkacağız" diye konuştu.