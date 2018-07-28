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'tan genç futbolcu için flaş açıklama

Kulübü Başkanı , Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 15:42
Ali Koç'tan genç futbolcu için flaş açıklama

Camianın konuşmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Ali Koç, "Çok az kişi konuştu ama fazla konuştu. Kötü niyetli söylemiyorum bunu konuşmamız lazım. Konuşmaya konuşmaya bugünlere geldik" dedi.

Kürsüde konuşma yapan üyelerin açıklamalarına karşılık veren , "Geldiğimiz nokta Fenerbahçe'nin bir kurtuluş savaşına girmesi gerektiğini gösteriyor. Mali bağımsızlığımız tehlike altındadır. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding üyesi olarak değil. Koç Holding'in değil, Fenerbahçe'nin gücüyle bu durumdan çıkacağız" diye konuştu.

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Ali Koç'tan genç futbolcu için flaş açıklama
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